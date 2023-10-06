Ağrı'da firari hükümlü yakalandı

Ağrı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hırsızlıktan aranan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ağrı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hırsızlıktan 4 farklı hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipler, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve bu suça karışanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, hakkında 1yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası ile 4 ayrı yakalama kararı bulunan ve 4 farklı hırsızlık olayının firari şüphelisi olarak aranan O.E.C'yi operasyonla yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.