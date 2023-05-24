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Ağrı'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Ağrı'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncel Haberler

Ağrı'da düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün "mahrem imamı" olduğu tespit edilen firari hükümlü yakalandı.

Ağrı'da düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün "mahrem imamı" olduğu tespit edilen firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütün deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu çerçevede düzenlenen operasyonda, örgütte "mahrem imam" olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H.D. yakalandı.

Firari hükümlünün ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüt mensuplarının kamu kurumlarına yerleşmeleri için faaliyet gösterdiği tespit edildi.

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Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ağrı Güncel Haberler

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