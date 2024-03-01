Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da firari 5 hükümlü yakalandı

Güncelleme:

Ağrı'nın Hamur, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin çalışmaları sonucunda kasten öldürme, hırsızlık ve şantaj suçlarından aranan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Ağrı'nın Hamur, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 5 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Hamur, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde "kasten öldürme, hırsızlık, şantaj" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 5 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Patnos Hamur Ağrı Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şarkıcı Sıla İlker Kaleli ile evleniyor mu? Sıla, evlilik hakkında ne dedi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Maltepe belediyesi hangi parti? Maltepe belediye başkanı hangi partiden seçildi? UĞUR İBRAHİM ALTAY kimdir? AK Parti Konya Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay nereli, kaç yaşında? Ne zaman oruç tutacağız? Oruç ne zaman başlayacak 2024? İlk iftar, Sahur ne zaman yapılacak? Yüksel Aydın kimdir? MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın kaç yaşında, nereli? DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Ağrı'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Savaş Kalaycı kimdir? MHP Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı kaç yaşında, nereli? AKRAN ZORBALIĞI NEDİR? Yeni çağın en büyük problemi akran zorbalığı ne? Naşit Birgüvi kimdir? Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Naşit Birgüvi kimdir? GELİN EVİ HAFTANIN KAZANANI KİM? 50 bin TL'lik ödülü hangi gelin kazandı? Gelin Evi Zonguldak birincisi kim? Düğüm 4. bölüm ne zaman? Düğüm 4. bölüm yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak? Rafet Vergili kimdir? MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili kaç yaşında, nereli? İbrahim Çenet kimdir? Cumhur İttifakı Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title