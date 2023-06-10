Ağrı'da evin bahçesine giren yılan yakalanıp doğaya bırakıldı

Ağrı'da bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Ağrı'da bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan bir aile, bahçelerinde gördükleri yılanı evlerine girmesin diye dışarı çıkarmak istedi.

Yılanı bahçelerinin dışına çıkaramayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Eve gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılanı yakalayıp daha sonra başka bir bölgede doğaya bıraktı.