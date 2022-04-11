AĞRI (İHA) - Ağrı'da etkili olan yağışlar çiftçiye umut oldu

AĞRI Ağrı'da, kuraklık korku Su yaşayan çiftçilerin yüzü etkili olan yağışların ardından güldü.

Ağrı'da tarım yapan çiftçiler, geçen yazın kurak geçmesi nedeniyle bu yılda aynı korkuyu yaşarken, etkili olan yağışlarla birlikte yeniden umutlandı. Kış mevsiminin yoğun kar yağışıyla geçmesinin ardından Nisan ayında da yağmurların etkili olması nedeniyle çiftçilerin kazdıkları çukurlar suyla doldu. Bu durum çiftçinin yüzünü güldürürken, tarımda da verimlilik beklentisini arttırdı.

"Bu seneden çok umutluyuz"

Bu yıl tarlalardan verim alabileceklerini söyleyen çiftilerden Muhammed Doğan, "Bu sene karların erimesiyle beraber tarlamıza geldik. Çok fazla kar yağdı bu sene. Bizler de korktuk çok fazla su olduğu için. Sular buğdaya girmesin diye gelip önlemlerimizi aldık. Suyun yolunu açtık. Allah'ın izniyle bu sene tarlaların daha verimli olmasını diliyoruz. Bu seneden çok umutluyuz. Geçen sene açtığımız su kanalları doldu taştı. Geçen sene hiç su yoktu ama bu sene maşallah bütün kanallarımız su dolu" ifadelerine yer verdi.