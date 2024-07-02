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Ağrı'da etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi

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Ağrı'da 3 gündür aralıklarla yağan yağmur, bazı noktalarda doluya dönüştü ve tarım arazilerine zarar verdi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve beraberindeki ekip, zarar gören köyleri ziyaret ederek zarar tespit çalışması yapıyor.

Ağrı'da etkili olan dolu, tarım arazilerine zarar verdi.

Kent genelinde 3 gündür aralıklarla yağan yağmur, bazı noktalarda doluya dönüştü.

Yoğun dolu nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve beraberindeki ekip, doludan zarar gören il merkezine bağlı Geçitalan, Çakıroba köyleri ile Taşlıçay ilçesine bağlı Geçitveren, Bayıraltı ve Çökelge köylerini ziyaret etti.

Ekipler, tarım arazilerinde zarar tespit çalışması yapıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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