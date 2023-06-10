Ağrı'da eski hastane binasında çıkan yangın söndürüldü

Ağrı'da, eski hastane binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Mahallesi'nde kullanılmayan eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin 4 ve 5. katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.