Ağrı'da eski hastane binasında çıkan yangın söndürüldü
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Ağrı'da, eski hastane binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ağrı'da, eski hastane binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Mahallesi'nde kullanılmayan eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin 4 ve 5. katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel