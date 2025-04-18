Ağrı'da Erken Doğuma Bağlı Görme Kaybı Yaşayan Bebek Van'a Sevk Edildi
Ağrı'da 25 hafta 4 günlükken dünyaya gelen ve erken doğuma bağlı prematüre retinopatisi tanısı konulan Adar Çetin bebeğin gözlerindeki görme kaybı ilerleyince, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.
Ağrı'da erken doğuma bağlı görme kaybı tanısıyla tedaviye alınan bebek, hastalığının ilerlemesi üzerine ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 3 ay önce 25 hafta 4 günlük olarak 710 gram ağırlığında dünyaya gelen Adar Çetin bebeğin, erken doğuma bağlı gözlerinde prematüre retinopatisi (ROP) geliştiği tespit edildi.
Bunun üzerine doktorlar, minik bebeği sağlığına kavuşturmak için hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki kuvözde tedavi altına aldı.
Yapılan muayenelerde Çetin'in gözlerindeki görme kaybının zamanla ilerlediğini fark eden sağlık ekipleri, minik bebeğin Van'a sevk edilmesini kararlaştırdı.
Hasta bebek, gerekli işlemlerin ardından hastane bahçesindeki piste inen ambulans helikoptere konularak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.