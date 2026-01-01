Haberler

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Ağrı'da beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildi. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yarın il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.

Oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak, tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtilen açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

