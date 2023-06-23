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Ağrı'da Düzensiz Göçmenler Ülkelerine Gönderiliyor

Ağrı'da Düzensiz Göçmenler Ülkelerine Gönderiliyor

Güncel Haberler

Ağrı'da Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan 229 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.

Ağrı'da düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine devam ediliyor.

İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında tutulan Afganistan uyruklu 229 düzensiz göçmen, otobüslerle Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi.

Burada Jandarma ekiplerince oluşturulan güvenlik koridorundan geçerek salona alınan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Afganistan Hava Yollarına ait uçakla ülkelerine gönderildi.

Kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam edecek.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Afganistan Ağrı Güncel Haberler

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