Ağrı'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 16 Göçmen Yakalandı, 1 Kaçakçı Tutuklandı

Ağrı'da tırın dorsesinde 16 düzensiz göçmen yakalandı, 1 insan kaçakçısı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen bir tırı takip sonrası il merkezinde durdurdu.

Dorsedeki aramada yakalanan 16 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı yapan E.Z. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.