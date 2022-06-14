Duvarını deldikleri kuyumcudan altın çalan şüphelilerden biri tutuklandı Ağrı'da, bir kuyumcunun duvarını delerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı. Ağrı'da, bir kuyumcunun duvarını delerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Leylekpınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 16 Mayıs'ta, bir kuyumcudan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olaya 3 kişinin karıştığını tespit etti. Kent merkezinde operasyon yapan polis, zanlılardan E.Y'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Y, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Polis, diğer 2 zanlıyı da yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Zanlıların kuyumcudan altınları çalıp bir çantaya koyarak olay yerinden kaçması güvenlik kameralarına yansıdı. Leylekpınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 16 Mayıs'ta, bitişiğindeki kullanılmayan iş yerinin duvarı delinerek girilen kuyumcu dükkanından 110 altın yüzük ve 50 altın künye çalınmıştı. AA / Güncel Güncel Haberler

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