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Ağrı'da durdurulan tırda 32 düzensiz göçmen yakalandı

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Ağrı'da polis ekiplerince durdurulan bir tırın dorsesinde yapılan aramada, 29'u Afganistan, 3'ü Pakistan uyruklu toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, göçmenler sınır dışı edilecek.

Ağrı'da polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan tırın dorsesinde, 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları gümrük mührü takılı herhangi bir yükü bulunmayan Ö.Y'nin kullandığı tırın dorsesinde yoğun koku ve ses geldiğini fark etti.

Bunun üzerine dorsede arama yapan ekipler, 29'u Afganistan, 3'ü de Pakistan uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sürücü Ö.Y'yi gözaltına alan ekipler, tıra el koydu.

İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Afganistan Pakistan Göçmen Ağrı Politika Güncel Haberler

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