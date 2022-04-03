Ağrı'da "Dünya Ağrılılar Günü" etkinliği düzenleniyor - Haberler

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Ağrı'da "Dünya Ağrılılar Günü" etkinliği düzenleniyor

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da

Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP) 4 Nisan 2022 tarihinde sosyal medyada farkındalık oluşturmak amacıyla "Dünya Ağrılılar Günü" için sertifika hazırladı.

AYDIN (AA) - Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP) 4 Nisan 2022 tarihinde sosyal medyada farkındalık oluşturmak amacıyla "Dünya Ağrılılar Günü" için sertifika hazırladı.

ASTOP Başkanı Avukat Mehmet Salih Aydın, üç yıl önce başkanlar kurulu toplantısında aldıkları karar ile "Dünya Ağrılılar Günü" etkinliğini başlattıklarını aktardı.

Ramazan ayı nedeniyle bu yıl planladıkları etkinlikleri yapamadıklarını kaydeden Aydın, "Bunun yerine Ağrılı hemşerilerimizin sosyal medyada aidiyet duygusu yapabilecekleri bir çalışma ürettik. Bu çalışma ile platformumuzun web sitesi olan 'astop04.net' adresine girdiklerinde bir form dolduracaklar ve onların isimlerine özel bir sertifika hazırlayacağız. Hemşerilerimizin bu çalışmaya destek vermelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

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