Ağrı'da 'Dumansız Hava Sahası' Alanı Oluşturuldu

Ağrı'da 'Dumansız Hava Sahası' Alanı Oluşturuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Ağrı'da 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü kapsamında 'Dumansız Hava Sahası' alanı oluşturuldu. Etkinlikte İl Sağlık Müdürü Beşer, sağlıklı bir gelecek için tütünsüz yaşamın önemine dikkat çekti.

Ağrı'da Yeşilay tarafından İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde "Dumansız Hava Sahası" alanı oluşturuldu.

31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü kapsamında Yeşilay Ağrı Temsilciliği ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle etkinlik düzenlendi.

Müdürlüğün bahçesinde İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, Yeşilay Ağrı Temsilcisi Cihangir Aslan ve gönüllüler boyayla "Dumansız Hava Sahası" alanı oluşturdu.

İl Sağlık Müdürü Beşer, AA muhabirine, farkındalık oluşturmak amacıyla dumansız hava sahası alanı yaptıklarını söyledi.

Her yıl birçok insanın tütün ürünleri nedeniyle sağlık sorunları yaşadığına dikkati çeken Beşer, "Bizler de hastanemizde, sağlıklı hayat merkezlerimizde ve sigara bırakma polikliniklerinde dumansız hava sahası alanlarını aktifleştirmeye başladık. Tütünsüz bir hayat ve sağlıklı bir gelecek için vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarımıza bekliyoruz." diye konuştu.

Yeşilay Şube Başkanı Aslan ise Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) her türlü bağımlılığa karşı çalışma yaptıklarını anlattı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı

Son operasyonun perde arkası! Her şey kilit ismin itirafıyla başladı
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftardan büyük tepki var! Tadic ve Dzeko'ya mutfakta plaket verildi

İki yıldıza veda edilen yere bakın! Taraftardan büyük tepki var
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Kamu Denetçiliği devreye girdi, emekli olup geriye dönük 20 aylık emekli maaşı aldı

Hem emekli olup hem de geriye dönük maaş almak mümkün
Trump'tan karısından tokat yiyen Macron'a ilginç evlilik tavsiyesi: Kapıyı kapalı tut

Trump'tan Macron'a ilginç evlilik tavsiyesi: Kapıyı kapalı tut
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm

Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm
Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

Günlerdir aranan beş müzisyen vahşice öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.