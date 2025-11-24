Ağrı'da Drift Atan Sürücünün Ehliyeti 2 Ay Süreyle Alındı

AĞRI'da kız öğrenci yurdu önünde otomobili ile drift atan sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün kız öğrenci yurdu önünde araçla drift attığı sosyal medya paylaşımları sonrası harekete geçti. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda söz konusu araç ile sürücüsü tespit edilip, yakalandı. Otomobiliyle drift atan H.Y. isimli sürücüye, 'Trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Sürücüye idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.