Ağrı'da Dondurucu Soğuklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Ağrı'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceye kadar düşerken, nehir ve derelerin buz tutmasına neden oldu. Vatandaşlar, araçlarını soğuklardan korumak için battaniye kullanıyor. Şehirde ayrıca yoğun sis etkili.
Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının gece en düşük sıfırın altında 19 derece ölçüldüğü kentte, dondurucu soğukların etkisiyle nehir ve dereler buz tuttu.
Vatandaşlar araçlarını üzerine örttüğü battaniyelerle soğuklardan korumaya çalıştı.
Şehirde sis de etkili oluyor.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel