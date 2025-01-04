Ağrı'da Dondurucu Soğuklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Ağrı'da gece sıcaklıklarının sıfırın altında 18 dereceye kadar düşmesiyle vatandaşların kaş, kirpik ve sakalları kırağı ile kaplandı. Dondurucu soğuklar, araç camlarını ve su kaynaklarını da dondurdu.
Ağrı'da dondurucu soğuk yüzünden vatandaşların kaş, kirpik ve sakalları kırağıyla kaplandı.
Kentte uzun süredir etkisi devam eden dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü kentte, araç camları buz tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı.
Vatandaşlar, soğuklardan korumak için araçlarını battaniye ve brandalarla örttü.
Sabahın erken saatlerinde dışarı çıkan vatandaşların kaş, kirpik ve sakallarında kırağı oluştu.