Ağrı'da Doğum Sonrası Solunum Sıkıntısı Yaşayan Bebek Bitlis'e Sevk Edildi

Ağrı'da Doğum Sonrası Solunum Sıkıntısı Yaşayan Bebek Bitlis'e Sevk Edildi
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Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum sonrası solunum sıkıntısı yaşayan 37 haftalık bebek, ambulans helikopterle Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedavi altına alındı.

Ağrı'da doğumun ardından solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans helikopterle Bitlis'e sevk edildi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün 37 haftalık ve 3 kilo 800 gram ağırlığında dünyaya gelen bebek, doğumun ardından solunum sıkıntısı yaşadı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle entübe edilen bebeğin, hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yer bulunamaması nedeniyle Bitlis'in Tatvan ilçesine sevk edilmesine karar verildi.

Hastanenin bahçesindeki piste iniş yapan ambulans helikopterdeki sağlık ekiplerine teslim edilen bebek, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine götürüldü.

Bebeğin sevk sürecinin sorunsuz tamamlandığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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