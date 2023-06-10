Ağrı'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücünün ayağı kırıldı.
Ağrı'nın Tutak ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücünün ayağı kırıldı.
Yusuf Küçükefe idaresindeki 75 AZ 207 plakalı kabinli traktör, ilçeye bağlı Soğukpınar köyünden Ada mezrası istikametinde seyir halindeyken şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Küçükefe'nin ayağının kırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel