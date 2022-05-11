Ağrı'da devrilen hafif ticari araçtaki gümrük muhafaza memuru öldü - Haberler

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Ağrı'da devrilen hafif ticari araçtaki gümrük muhafaza memuru öldü

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da devrilen hafif ticari araçtaki gümrük muhafaza memuru öldü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki gümrük muhafaza memuru hayatını kaybetti.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki gümrük muhafaza memuru hayatını kaybetti.

İl merkezinden Doğubayazıt ilçesine giden O.Y idaresindeki 25 GB 045 plakalı hafif ticari araç, Yeniçadır köyü mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra yol kenarına devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtan düşen sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Erzurum'un Çat ilçesi nüfusuna kayıtlı olan O.Y'nin gümrük muhafaza memuru olarak Bursa'da görev yaptığı ve izinde olduğu öğrenildi.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Doğubeyazıt, Tragger, Ağrı, Güncel, Haberler

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