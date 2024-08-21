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Ağrı'da Devlet Desteğiyle Üretilen Ayçiçeği Tarlaları Sarıya Büründü

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Ağrı'da devlet desteğiyle üretimi yapılan ve hasada hazırlanan ayçiçeği tarlaları sarıya büründü. Kentin zengin akarsu kaynakları, bitki örtüsü ve geniş meralarıyla dikkat çektiği belirtildi. Ayçiçeği ekim alanının arttığı kentte, tarım ve orman il müdürü çiftçilerle bir araya geldi ve ayçiçeğinin avantajları hakkında bilgi verdi.

Ağrı'da devlet desteğiyle üretimi yapılan ve hasada hazırlanan ayçiçeği tarlaları sarıya büründü.

Zengin akarsu kaynakları, bitki örtüsü ve geniş meralara sahip olan kent, hayvan varlığıyla da dikkati çekiyor.

Son yıllarda bitki çeşitliliğinin giderek arttığı kentte, devlet desteğiyle düzlük alanlarda ayçiçeği ekim alanı da yaygınlaşıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, ayçiçeğinin yaygın yetiştirildiği Tezeren köyü yakınlarındaki tarlalarda incelemelerde bulunarak çiftçilere bir araya geldi.

Hüseyinoğlu, AA muhabirine, ayçiçeğinin diğer kültür ürünlerine göre sıcak ve soğuğa daha çok dayanıklı olduğunu söyledi.

Ayçiçeğinde su ve gübre ihtiyacının daha az olduğunu belirten Hüseyinoğlu, "Özellikle Türkiye'nin her tarafında ekimi yapılabilecek bir ürün. Bölgemizde de son dönemlerde ayçiçeği ekim alanı artmaktadır. Yağlık ve çerezlik olarak ekimi yapılıyor. 2021 yılında 23 dekarlık alanda ekim alanı olan ayçiçeği bu yıl 35 bin dekara kadar çıktı. Bu yıl en fazla çerezlik ekim alanına ulaşmış bulunmaktayız." diye konuştu.

Her zaman çiftçilerin yanında olduklarını dile getiren Hüseyinoğlu, "Geçen sene üreticilerimize toplamda 3 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı. Ayçiçeğinin hasat süresi yaklaşık 120 gün sürmektedir. İlimizde de hasadın eylül ayında yapılması planlıyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada ayçiçeği tarlası dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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