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Ağrı'da dev buz sarkıtları oluştu

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Ağrı'da dev buz sarkıtları oluştu Ağrı yeniden dondurucu soğuklara teslim oldu, termometreler eksi 17 dereceyi gösterdi.

Ağrı'da dev buz sarkıtları oluştu

AĞRI - Ağrı yeniden dondurucu soğuklara teslim oldu, termometreler eksi 17 dereceyi gösterdi.

Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle evlerin çatılarında dev buz sarkıtları oluştu. Soğuk havanın etkisini en çok hissettirdiği illerin başında gelen Ağrı'da birçok noktada don meydana geldi. Evlerin çatılarında, pencere ve balkon boyunu aşan buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar ise araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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