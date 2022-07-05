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Ağrı'da dere kenarında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
Ağrı'da dere kenarında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Ağrı'da dere kenarında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ağrı'da dere kenarında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İl merkezinden geçen Taşlıçay Deresi'nin kenarında yavru kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenle dere kenarına inerek yavru kediyi kurtardı.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Taşlıçay İtfaiye kedi Ağrı Güncel Haberler

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