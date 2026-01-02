Haberler

Ağrı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Ağrı'da gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli tutuklandı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda yasaklı materyal ele geçirildi.

Ağrı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda çok sayıda yasaklı ve toplatma kararı bulunan kitap ile dijital materyal ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
