Ağrı'da çok kitap okuyan öğrenciler Ankara gezisine gönderildi

ANKARA (Bültenler) - Konu hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,"Okuyan Şehir Ağrı Projesi kapsamında en çok kitap okuyan ortaokul öğrencilerine yönelik Ankara gezisi düzenlenmiştir. En çok kitap okuyan, akademik olarak başarılı ve '8 Öykü 1 Kitap' yarışması birincilerinden oluşan 45 öğrenci Ankara gezisine gönderildi.

Merkez ilçe ve ilçelerdeki köy okullarında okuyan ortaokul öğrencileri iki gün boyunca Ankara'da Anıtkabir, I. ve II. TBMM, Külliye, Millet Kütüphanesi ile Millet Parkı, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı ve Polis Müzesi'ne tarihi ve kültürel gezilerde bulunacaklardır. "Okuyan Şehir Ağrı" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikler öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını kalıcı hale getirmeyi ve kitap okuma oranını daha da arttırmayı böylelikle entelektüel açıdan bilinçli bireyler olmalarını destekleyerek bilişsel gelişim süreçlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir"dedi.

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