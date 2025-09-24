Haberler

Ağrı'da Çocukları Kurtarmak İsterken Otomobilin Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yola çıkan çocukları kurtarmak isteyen 17 yaşındaki Berat Aslan, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

AĞRI'nın Patnos ilçesinde yola çıkan çocukları kurtarmak isterken otomobilin çarptığı Berat Aslan (17), hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ağrı-Van kara yolunun Değirmendüzü köyü yakınlarında meydana geldi. Aniden yola fırlayan çocukları yakalamak isteyen Berat Aslan'a otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada Berat Aslan, hayatını kaybetti. Berat Aslan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.

Haber: Semih YARDIMCI / PATNOS (AĞRI),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
Melih Gökçek'in 'Saatli bomba' paylaşımını oğlu böyle savundu: Babam onu kast etti

Oğul Gökçek, babasının 'bomba'sını böyle savundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'ten 18 yıllık mutluluğun sırrı

Ünlü çift uzun süreli ilişkinin formülünü açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.