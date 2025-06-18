Ağrı'da Çocuklar Şenlikte Eğlendi ve Açık Havada Sinema Keyfi Yaşadı
Ağrı ve Doğubayazıt ilçelerinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar oyun oynadı, müzik dinledi ve açık havada sinema izleyerek keyifli bir gün geçirdi. Ağrı Valiliği ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen şenlik, çocuklara çeşitli ikramlarla renklendirildi.
Ağrı ve Doğubayazıt ilçesinde etkinliklerde oyunlarla eğlenen çocuklar, açık havada sinema izlemenin keyfini yaşadı.
Ağrı Valiliği koordinesinde Türk Kızılay iş birliğiyle Millet Bahçesi'nde çocuk şenliği ve açık hava sinema etkinliği düzenlendi.
Kızılay gönüllüleriyle müzik eşliğinde eğlenen ve oyunlar oynayan çocuklara çeşitli yiyecekler ikram edildi.
Ardından karanlığın çökmesiyle açık havada sinema filmi izleyen çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.
Etkinliğe Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, çocuklar ve aileleri katıldı.
Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi de Dalbahçe köyünde benzer bir program düzenledi. Halı sahada çocuklarla film izleyen gönüllüler, çocuklara yiyecek ikramı yaptı.