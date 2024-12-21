Ağrı'da Çocuklar Karın Keyfini Kızaklarla Çıkarıyor

Ağrı'da karın tadını çocuklar çıkardı

AĞRI - Ağrı'da karın tadını doyasıya çıkarmak isteyen çocuklar, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklar ve naylonlarla kayak keyfi yaşadı.

Ağrı kent merkezinde yeterli kar yağışının olmaması nedeniyle, çocuklar kayma heveslerini Küpkıran Mahallesi'ndeki yüksek kesimlerde giderdi. İki gün önce yağan karı fırsata çeviren mahalle sakinleri, çocukların eğlencesine sahne oldu.

Kayak merkezi uzak ve kar seviyesi yetersiz olduğu için, mahalle sakinleri kendi yöntemleriyle eğlenceli bir pist oluşturdu. Ellerine geçirdikleri naylon, poşet ve kaygan malzemelerle kayan çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu. Kimi çocuklar evlerinden getirdikleri kızaklarla hızla kayarken, kimi de ellerindeki basit naylonlarla eğlenceye ortak oldu.

"Arkadaşlarımızla doyasıya eğleniyoruz"

Hafta sonu tatilini eğlenceli bir şekilde geçirdiğini belirten çocuklardan Yusuf Samet Demir, Küpkıran Mahallesi'ndeki bu doğal kayak pistinin kendileri için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Demir, "2-3 gün önce kar yağdı. Kar az yağdığı için kayak merkezine gidemedik. Bu yüzden arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Yaklaşık 10-15 kişiyiz. Kızakları olanlar kızakla, olmayanlar ise poşetlerle kayıyor. Hep birlikte çok eğleniyoruz" dedi.

Çocukların keyifli anları mahalle sakinleri tarafından ilgiyle izlenirken, bazı veliler de çocuklarının bu eğlencesine eşlik etti.