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Ağrı'da Cinsel İstismar İddialarıyla Gözaltına Alınan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Tutuklandı

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Ağrı'da sosyal medyadaki cinsel istismar iddiaları üzerine gözaltına alınan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K. tutuklandı. İşlemleri tamamlanan E.K, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağrı'da, sosyal medyadaki cinsel istismar iddiaları üzerine gözaltına alınan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K. tutuklandı.

Cinsel istismar iddiasıyla dün gözaltına alınan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal medyadaki cinsel istismar iddiaları üzerine E.K, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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