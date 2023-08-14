Ağrı'da çıkan tarla yangınları kontrol altına alındı

Ağrı'nın merkeze bağlı Eskiharman, Kavacık ve Başçavuş köylerinde çıkan tarla yangınları itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangınlarda tarlalar zarar gördü.

Ağrı'nın merkeze bağlı Eskiharman, Kavacık ve Başçavuş köylerinde tarlalarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskiharman ve Kavacık köylerinde tarlada kuruyan otlar ile Başçavuş köyünde samanlar alev aldı. Yangınları fark eden köylüler, durumu Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangınları kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangınlarda tarlalar zarar gördü.

Öte yandan, sıcak havalar nedeniyle il merkezinde de kurumuş otlar nedeniyle yangın çıkma riski arttı. Büyük özveri ile çalışan Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri, tüm çıkan yangınlara zamanında müdahale ederek muhtemel felaketleri önledi. - AĞRI