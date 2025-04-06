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Ağrı'da çiftçiler tohum ekimine başladı

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Ağrı'da, kışın zorlu şartlarının ardından havaların ısınmasıyla çiftçiler arpa ve buğday tohumu ekim işlerine başladı. Tarım ve hayvancılığın önemli olduğu kentte, verimli tarlalarda hasat hazırlıkları sürüyor.

Ağrı'da geniş alana yayılan verimli ovadaki tarlalarda çiftçilerin arpa ve buğday tohumu ekim mesaisi başladı.

Kışın zorlu geçtiği ve arazilerin 6 ay karla kaplandığı kentte havaların ısınmasıyla çiftçilerin zorlu mesaisi başladı.

Ekonomisinin büyük bölümünün tarım ve hayvancılığa dayandığı kentte çiftçiler, verimli Ağrı Ovası'ndaki tarlaları traktörlerle sürmeye başladı.

Aralıklarla etkili olan yağışlara rağmen çiftçiler, sürdükleri tarlalara arpa ve buğday tohumları ekerek hasat zamanına kadar gerekli bakımı yapıyor.

Bugünlerde zorlu mesai yürüten çiftçiler, her türlü bakımını yaptıkları tarlalarda temmuz ayının ortalarında hasada başlayacak.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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