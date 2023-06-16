Ağrı'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü çeşitli suçlardan araması bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde sabah saatlerinde yapılan aranan şahıslar uygulamasında, Ağrı Emniyet Müdürlüğünü ekipleri şehirde huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla yaptığı operasyonda çeşitli suçlardan aranması olan kişilere göz açtırmadı. Günün ağarmasıyla birlikte harekete geçen Ağrı Emniyeti, kasten öldürme, nitelikli cinsel saldırı, narkotik, kaçakçılık, dolandırıcılık, kasten yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan arananların yakalanması için yaptığı ve 50'ye yakın kolluk görevlisinin katılımıyla gerçekleşen operasyonda 19 yıl hapis cezasıyla aranan T.Ç, 6 yıl hapis cezasıyla aranan M.A, 5 yıl hapis cezasıyla aranan M.Y ve çeşitli suçlardan hapis ve para cezası olması nedeniyle aranan Y.I. isimli şahısları yakaladı. Diğer kanun kaçaklarının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi - AĞRI