Ağrı'da çatısı çöken istasyondan 5 kişinin kurtulma anı güvenlik kamerasında - Haberler

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Ağrı'da çatısı çöken istasyondan 5 kişinin kurtulma anı güvenlik kamerasında

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde üzerinde kar kütlesi bulunan akaryakıt istasyonunun çatısının çökme anı ve oradaki 5 kişinin saniyelerle kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde üzerinde kar kütlesi bulunan akaryakıt istasyonunun çatısının çökme anı ve oradaki 5 kişinin saniyelerle kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Eleşkirt-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun çatısı, bölgede son günlerde etkili olan yoğun kar yağışıyla karla kaplandı.

Kar kütlesinin ağırlığına daha fazla dayanamayan çatının bir kısmının çökmesi sonucu, istasyonda bulunan bir araç kullanılamaz hale geldi.

İş yeri güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise 5 kişi çökme anından saniyeler önce çatının altından geçmesi yer aldı.

Ağrı'da çatısı çöken istasyondan 5 kişinin kurtulma anı güvenlik kamerasında

Ağrı'da çatısı çöken istasyondan 5 kişinin kurtulma anı güvenlik kamerasında

Ağrı'da çatısı çöken istasyondan 5 kişinin kurtulma anı güvenlik kamerasında

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

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