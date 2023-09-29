Ağrı'da Yukarısaklıca köyünde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayında, Jandarma ekipleri 4 hayvanı buldu ve sahibine teslim etti. Ayrıca olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'da çalınan 4 büyükbaş hayvan bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı

Ağrı'da besicinin çalınan 4 büyükbaş hayvanını bulan jandarma ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yukarısaklıca köyünde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay Yeri İnceleme ile Jandarma Suç Önleme ve Araştırma timleri, iz takip köpeği desteğiyle 18 kilometrelik arazide detaylı arama çalışması yaptı.

Araştırma sonrası 4 büyükbaş hayvanı bularak sahibine teslim eden ekipler, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.