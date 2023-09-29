Ağrı'da Çalınan 4 Büyükbaş Hayvan Bulundu

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan aramalar sonucunda çalınan 4 büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi.

Ağrı'da çalınan 4 büyükbaş hayvan yapılan aramalar sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Olay Yeri İnceleme Timleri, Jandarma Suç Önleme ve Araştırma Timleri ve İz Takip Köpeği unsurlarınca, Ağrı'nın merkeze bağlı Yukarısaklıca köyünde çalınan 4 büyükbaş hayvanın bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olarak tespit edilen 1 şahıs yakalandı. Bulunan hayvanlar ise sahibine teslim edildi. - AĞRI