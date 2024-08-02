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Ağrı'da Buğday Hasadı Başladı

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Ağrı'nın bereketli ovalarında buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor. Şehirde sağanak yağışlar nedeniyle hasadın geç başladığı buğday tarlalarında çiftçiler zorlu bir çalışma yürütüyor. Vali Mustafa Koç, buğday hasadına katılarak çiftçilerle sohbet etti ve biçerdöverle hasat yaptı. Ağrı'nın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirten Vali Koç, bu yıl yaklaşık 1 milyon 750 bin dekarlık alanda 550 bin ton ürün hasat etmeyi planladıklarını söyledi.

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor.

Şehirde bu sene özellikle temmuz ayında etkili olan sağanak nedeniyle hasadın geç başladığı buğday tarlalarında, çiftçiler zorlu bir çalışma yürütüyor.

Binlerce dönümlük alanda olgunlaşan buğdayın hasadı, biçerdöverler ve biçerlerle sıcak havada yapılıyor.

Vali Mustafa Koç, Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, Tutak Belediye Başkanı Fevzi Sayan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ile ilçeye bağlı Aşağı Özdek köyünde yapılan buğday hasadına katıldı.

Çiftçilere sohbet eden Koç, biçerdövere binip bir süre hasat yaptı.

Yüzlerce dekarlık tarlada biçerdöverlerle yapılan hasat, dronla görüntülendi.

Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı'nın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu ve bununla gurur duyduklarını söyledi.

Kentin verimli ovalara sahip olduğunu belirten Koç, "Ağrı'mızda hububat ekim alanı olarak geçen yıl yaklaşık 1 milyon 600 bin dekarda 600 bin ton ürün elde etmiştik. Bu yıl da yaklaşık 1 milyon 750 bin dekarlık alanda 550 bin ton ürün hasat etmeyi planlıyoruz. Bunun sebebi bu sene buğdayların başaklanma döneminde yağışların fazla olmasıdır." dedi.

Devlet geçen yıl çiftçilere, 500 milyon lira destek parası verdi

Toprak Mahsulleri Ofisinin kentte geçen sene çiftçilerden 75 bin ton hububat satın aldığını hatırlatan Koç, şöyle devam etti:

"Bu yıl da 80 bin ton almayı hedefliyoruz. Biz, çiftçilerimizin emek ve alın terlerinin karşılığını alabilmeleri için bütün kurumlarımızla beraber bütün imkanları seferber etmiş durumdayız. Devletimiz geçen yıl ilimizde yaklaşık 3,5 milyon dekarda çiftçilere, 500 milyon Türk lirası gibi bir destekleme parası verdi. Çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmeleri için biz her alanda onları desteklemeye devam edeceğiz."

Çiftçilere kazasız, belasız bir hasat dönemi dileyen Koç, her zaman çiftçilerin yanında olacaklarını anlattı.

Vali Koç, anız yakılmaması için uyardı

Hasadın başlamasıyla çiftçilerde anız yakma eğilimi olduğunu ifade eden Koç, şunlar kaydetti:

"Anız yakılması toprağa, doğaya zarar veriyor ve doğanın ekolojik dengesini bozuyor. İstemediğimiz olumsuz sonuçlara da sebep olabiliyor. Bu konuda çiftçilerimizden hassasiyet bekliyoruz. Ben de Adana'da köyde büyüdüm. Köyde olduğumuz dönemlerde buğday hasadı yaptık, patos da çalıştık. Biçerdöver kullandık. Biz de anılamızı tazeleyip çiftçilerimizin heyecanına ortak olduk."

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Koç Ağrı Ekonomi Güncel Haberler

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