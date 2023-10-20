Ağrı'da bir tırda 1 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ağrı'da bir tırda 1 kilo 560 gram uyuşturucu yakalandı

Ağrı'da bir tırda 1 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler bu çerçevede, yol kontrol uygulamasında durdurulan bir tırda arama yaptı.

Tırın altına gizlenmiş 1 kilo 560 gram metamfetamin ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.