Ağrı'da bir köyde tarla yangını: Tarla küle döndü

Ağrı'da bir köyde bulunan tarlada çıkan yangında tarla küle döndü.

Ağrı'nın merkeze bağlı Mezra köyünde bulunan bir tarlada dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını güçlükle kontrol altına alırken, tarla küle döndü. - AĞRI