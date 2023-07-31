Ağrı'da bir köyde tarla yangını: Tarla küle döndü

Ağrı'nın merkeze bağlı Eliaçık köyünde bulunan bir tarlada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak 3 dönümlük tarla küle döndü.

Ağrı'da bir köyde bulunan tarlada çıkan yangında tarla küle döndü.

Ağrı'nın merkeze bağlı Eliaçık köyünde bulunan bir tarlada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını güçlükle kontrol altına alırken, 3

dönümlük tarla küle döndü. - AĞRI