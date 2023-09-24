Ağrı'da bir iş yerinin önündeki bisikletin çalınması
Kurtuluş Mahallesi'nde bir iş yerinin önünden bisiklet çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, bisikleti çalan şüphelinin S.T. olduğunu belirledi. Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. Öte yandan bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ağrı'da bir iş yerinin önündeki bisikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kurtuluş Mahallesi'nde bir iş yerinin önünden bisiklet çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı.
Polis ekipleri, bisikleti çalan şüphelinin S.T. olduğunu belirledi.
Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
Öte yandan bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Güncel