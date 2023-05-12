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Ağrı'da bir araçta 562 altın sikke ele geçirildi

Ağrı'da bir araçta 562 altın sikke ele geçirildi

Güncel Haberler

Ağrı'da hafif ticari araçta 562 altın sikke ele geçirildi.

Ağrı'da hafif ticari araçta 562 altın sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt yolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu.

Ekipler araçta ve içerisindeki H.A. ve C.İ'nin üzerinde arama yaptı. Aramalarda 562 altın sikke ele geçirildi, söz konusu iki zanlı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Doğubeyazıt Ağrı Güncel Haberler

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