Ağrı'da Bilim Şenliği Coşkuyla Başladı

Ağrı'da Bilim Şenliği Coşkuyla Başladı
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Ağrı'da 'Geleneksel Bilim Dolu Günler' adlı bilim şenliği, kortej yürüyüşü ile başladı. Öğrenciler projelerini sergileyerek bilim dolu etkinliklerde yer aldılar. Vali Mustafa Koç, şenliğin önemine vurgu yaptı.

Ağrı'da "Geleneksel Bilim Dolu Günler" bilim şenliği büyük bir coşkuyla başladı

AĞRI - Ağrı'da "Geleneksel Bilim Dolu Günler" şenliği ile öğrenciler projelerini sergiledi, bilim dolu etkinlikler ilgi gördü.

Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İbrahim Çeçen Vakfı işbirliği ile düzenlenen "Geleneksel Bilim Dolu Günler" bilim şenliği, Abide Meydanı'nda yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Buradan Millet Bahçesi'ne kadar yürüyen il protokol üyeleri ve öğrenciler açılış törenine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış programı, öğrencilerin yaptığı halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Programda konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, insan kaynağı faktörünün, güçlü toplumların ve devletlerin inşa edilmesinde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirterek, "

"Bugün burada bir bilim şenliğini başlatmanın ötesinde merakı, sorgulamayı, üretmeyi ve geleceğe olan umudu hep birlikte yüceltiyoruz.

Önümüzdeki üç gün boyunca Millet Bahçemiz yalnızca bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda bilgiyle buluşanların, hayal kuranların, keşfedenlerin ve paylaşanların merkezi haline gelecek. Bu alanda bilgi, kitap sayfalarından çıkıp hayatın içine karışacak. Gençlerimiz öğrendiklerini hissedecek, deneyecek, üretecek. Her adımda öğrenme, bir zorunluluktan çok bir serüven halini alacak.

Bilim Şenliğimiz, bilimi hayattan ayırmıyor; tam tersine, yaşamın tam ortasında yaşatıyor. Çünkü biz biliyoruz ki; gerçek öğrenme gözlemle, dokunuşla, uygulamayla güç kazanıyor. Bu kapsamda, şenliğimiz okul öncesinden başlayarak her yaştan bireyin katılabileceği, kimyadan uzay bilimine, nanoteknolojiden psikolojiye kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. ve her biri, bilimin erişilebilir, anlaşılabilir ve sevilebilir olduğunu göstermektedir.

Öğrencilerimiz, kendi emekleriyle hazırladıkları projeleri burada sergiliyor; sadece teknolojiyle değil, aynı zamanda öz güvenle, azimle ve bilimsel düşünceyle donandıklarını da ortaya koyuyorlar. Bu projeler, geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini, araştırmacılarını yetiştirdiğimizin somut bir göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

Program, protokol üyelerinin her kademeden öğrencinin tasarladığı projelerin sergilendiği stantları gezmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Güncel
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