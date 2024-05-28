Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da üç gün sürecek bilimsel ve çeşitli etkinliklerin içerisinde bulunduğu 'Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği' başladı. Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen şenlik, robotik kodlamadan teknolojiye, matematikten el sanatlarına kadar birçok alanda etkinlikler sunacak.

Ağrı'da üç gün sürecek bilimsel ve çeşitli etkinliklerin içerisinde bulunduğu "Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği" başladı.

Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce robotik kodlamadan teknolojiye, matematikten el sanatlarına kadar üç gün boyunca devam edecek bilim şenliği, Abide Meydanı'ndan Millet Bahçesi'ne kadar yapılan yürüyüşle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Mustafa Koç, öğrencilerin birbirinden başarılı işlere imza attığını söyledi.

Şenliğin dolu dolu geçtiğini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın merakı, hayali, düşüncesi ve emeği olan her alanda robotik kodlamadan teknolojiye, matematikten el sanatlarına gerçekleştirdikleri atölyeler ve projeleri hem kendilerinin mutlu olabilmesi hem de onlara emek veren öğretmenleri, aileleri ve büyüklerinin onları görüp onlarla gurur duyması için Ağrılı hemşehirlerimizle buluşturacağız inşallah."

Vali Koç ile beraberindeki eşi Neslihan Gül Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve il protokolü şenlikteki stantları gezerek öğrencilerin yaptığı bilimsel çalışmaları inceledi.

315 bilimsel etkinlik ile çeşitli atölyelerden oluşan bilim şenliği, 30 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

Ağrı Etkinlik Eğitim Güncel Haberler

MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek

MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek

 '7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title