Ağrı'da biçilen buğday tarlalarında çıkan yangın söndürüldü
Ağrı il merkezindeki Küpkıran Mahallesi mevkisinde bulunan ve büyük bölümü biçilen buğday tarlalarında çıkan yangın, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ağrı'da büyük bir bölümü biçilen buğday tarlalarında çıkan yangın söndürüldü.
İl merkezindeki Küpkıran Mahallesi mevkisinde bulunan ve büyük bölümü biçilen buğday tarlalarında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerce söndürüldü.