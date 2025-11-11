Ağrı'da Biçerdöver Kazasında 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti
Ağrı'nın Tezeren köyünde çalıştığı ayçiçeği tarlasında biçerdöverin altında kalan 16 yaşındaki Nursefa S. yaşamını yitirdi. Olayla ilgili biçerdöver sürücüsü ve tarla sahibi gözaltına alındı.
Ağrı'da ayçiçeği tarlasında çalıştırılırken biçerdöverin altında kalan 16 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
İl merkezine bağlı Tezeren köyünde ayçiçeği tarlasında çalıştırılan 16 yaşındaki Nursefa S. biçerdöverin altında kaldı.
Diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nursefa S., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Biçerdöver sürücüsü M.K. ile tarla sahibi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel