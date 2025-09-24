Haberler

Ağrı'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 2 Gözaltı

Güncelleme:
Ağrı'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 33 yaşındaki M.T. yaralandı. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 33 yaşındaki M.T. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.T, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen İ.A. ile Ö.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
