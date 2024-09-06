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Ağrı'da Başıboş Köpekler Tedirginlik Yaratıyor

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Ağrı'da cadde ve sokaklarda dolaşan başıboş köpekler nedeniyle halk tedirginlik yaşıyor. Köpeklerin kontrolsüz olarak gelen başıboş hayvanlar olduğu belirtilirken, önlem alınması isteniyor.

AĞRI'da cadde ve sokaklarda dolaşan başıboş köpekler tedirgin ediyor. Son bir ayda 15 köpek saldırısının yaşandığı kentte halk önlem alınmasını isterken, Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Edibe Yıldırım Demircan köpeklerin kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra etrafı panel çitli alanda serbest gezme alanına alındığını, ancak en büyük problemin çevre il, ilçe ve köylerden kontrolsüz gelen başıboş hayvanlar olduğunu söyledi.

Kentte, son günlerde cadde ve sokaklarda başıboş köpeklerin sürü halinde dolaşması vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Köpekler, özellikle insanların yoğun olduğu kaldırımlarda gruplar halinde gün boyu uyuyor. Sokak köpekleri nedeniyle kaldırım kenarında yürümek zorunda kaldıklarını söyleyen Rahmi Durmuş, "Ağrı merkezde oturuyorum. Köpeklerin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Tabi ki çocuklar için büyük tehlike yaratabiliyorlar. Biz büyükler bile kent merkezinde ana caddede köpekler yüzünden yürümeye korkuyoruz" diye konuştu.

Sokak hayvanlarının bir yerleşim yeri ve düzeni olması gerektiğini söyleyen Orhan Aslan ise "Maalesef hayvanların durumu beni üzüyor. Hayvanlar toplama merkezine götürülüp bakımları yapılmalı. Sokakta başıboş dolaşıp herhangi bir şekilde zarar vermesini ya da hastalık yayması engellenmelidir. Bu konuda duyarsız davranılıyor. Kimse onlara dokunmuyor, hoşgörüyle karşılıyoruz ama böyle olmaz" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğünün kayıtlarına göre son bir ay içerisinde 6'sı sahipli köpekler tarafından olmak üzere 15 köpek saldırısının yaşandığı Ağrı'da, Belediyenin Veteriner İşleri Müdürü Edibe Yıldırım Demircan şunları söyledi:

"Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde günlük toplanıp bakımevine gelen canlar yaş durumlarına göre ayrılıp dişi ve erkek ayırt etmeksizin kısırlaştırılıp kulak küpesi ve mikroçip ile işaretlenip müşahede altına alınır. Bu süreçte kuduz ve gençlik aşısı takip süreci başlar. Tamamı yapılır müşahede süreleri bitenler etrafı panel çitli alanda serbest gezme alanına alınır. Bakımevi yeniden modernize edilerek daha refah bir çalışma ortamı sağlanmış olup işlem gören tüm canlar Ağrı Valiliği Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne aylık cetvellerle tebliğ edilir. HAYBİS sistemi aktif olarak kullanılıyor. Fakat bölgedeki en büyük problem çevre il ilçe ve köylerden kontrolsüz gelen başıboş sokak hayvanlarıdır. Bununla ilgili bir yasal düzenleme yapılmalıdır. İl Özel İdaremiz ihtiyaç doğrultusunda ilaç aşı desteği sağlamaktadır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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