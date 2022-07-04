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Son dakika haberi... Bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı zanlı tutuklandı

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Son dakika haberi... Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu taşıdığı belirlenen İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu taşıdığı belirlenen İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Polis ekiplerinin, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında dün durdurduğu ticari araçta yolculuk yapan, üzerinde ve bağırsağında 355,36 gram metamfetamin ele geçirilen M.J'nin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

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