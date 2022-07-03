Bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı yakalandı Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen İran uyruklu kişi gözaltına alındı. Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen İran uyruklu kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında durdurdukları ticari araçta yolculuk yapan İran uyruklu M.J'nin üst aramasında iki parça halinde şeffaf poşete sarılı 10.17 gram metamfetamin ele geçirdi. Ekipler, gözaltına aldıkları M.J'yi, yemek istememesi ve aşırı tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. M.J'nin burada çekilen röntgeninde bağırsağında uyuşturucu kapsülleri olduğu belirlendi. Yapılan kontrolde, M.J'nin bağırsağında 12 kapsül halinde 345,19 gram metamfetamin bulundu. Üzerinde ve bağırsağında toplam 355.36 gram metamfetamin ele geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. AA / Abdullah Söylemez - Güncel Güncel Haberler

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